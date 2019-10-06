Rektör Akdoğan'dan hastane açıklaması

06.10.2019 13:44

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu'nun en önemli sorunlarından birinin hastane olduğunu, üniversitenin hemen üst tarafında yaklaşık 400 dönümlük müsait arazi olduğunu hatırlatarak, "Üniversite olarak bu şehirde yaşayan kardeşimizin bu sorununun çözülmesinde, siyasilerimize, devletimizi yöneten iradeye yardımcı olmak istiyoruz" dedi.



Rektör Akdoğan, Ordu'nun en önemli sorunları arasında yer alan hastanenin, uygun görülmesi takdirde üniversite kampüsü içerisindeki yaklaşık 400 dönümlük araziye yapılabileceğini ifade etti. Akdoğan, "Eğer devlet büyüklerimiz Ordu'nun dinamikleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, sayın valimiz, milletvekillerimiz, yetkililerimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi, onların uygun gördüğü, onların olur verip onayladığı şekilde ben şunu söylüyorum, burada bir arazi var. Eğer uygun görülürse, ben kendilerine bu araziye bir hastane yapabileceklerini, bunu nasıl arzu ederlerse o şekilde olabileceğini, bizim derdimizin ve ızdırabımızın Ordu'da çözülmesi noktasında biz de üniversite olarak milletimizin, insanımızın bu şehirde yaşayan kardeşimizin bu sorununun çözülmesinde, siyasilerimize, devlerimizin yöneten iradeye yardımcı olmak istiyoruz" dedi.



"Üniversite olarak insanlarımızın daha iyi ve konforlu yaşayabilmesi çabası içerisindeyiz"



"Ben Ordu'nun, devletin kurum kuruluşları ile devletimizin bütün birimleri ile milletimizin sorunlarını çözme noktasında üniversitemizin bir köstek değil, destek olması gerektiğini düşünüyorum" diyen Rektör Akdoğan, "Üniversitemizin bütün maddi, kültürel, sosyal imkanları ile milletimizin hizmetinde olmasının, milletimizin ve şehrimizin, insanımızın daha iyi ve konforlu şartlarda yaşayabilmesi için üniversite olarak bir gayret ve çaba içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.



"Ordulu kardeşlerimiz sağlık için farklı illere gitmek zorunda kalmasın"



Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan şu ifadelere yer verdi:



"Sağlıkla ilgili de 'neden benim Ordulu kardeşim, Samsun'a, Trabzon'a, Ankara'ya ve İstanbul'a gitmek zorunda kalsın? Ben buna hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Dolayısı ile ben hem mekan anlamında, hem de doktorlarımızın sayılarının arttırılmasını, doktorların burada daha iyi hizmet vermelerini ve şartlarının daha iyi olabilmesi için çobanlık yapan kardeşimden, Ordu'da en yetkili büyüklerimiz oluncaya kadar el birliği, gönül birliği ve iş birliği ile bu şehrimize hizmet etmek için buradayız. Niyetimiz samimi ve iyi niyettir, Ordu'yu geliştirmek ve daha ileriye götürmektir." - ORDU

Kaynak: İHA