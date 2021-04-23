Rektör Akdoğan, 23 Nisan'da koltuğunu devretti
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Rektör Akdoğan, 23 Nisan'da koltuğunu devretti

Rektör Akdoğan, 23 Nisan'da koltuğunu devretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu Düriye Çetinceviz Anaokulu öğrencisi Asel Gönül'e devretti.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu Düriye Çetinceviz Anaokulu öğrencisi Asel Gönül'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılına özel rektörlük makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde öğrencilerine Düriye Çetinceviz Anaokulu Müdürü Özal Özden ve öğretmen Züleyha Paçal eşlik etti. Rektörlük koltuğuna oturan anaokulu öğrencisi Asel Gönül, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ise, "Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatıdır. Onlara değer vermek ve onları en iyi şekilde eğitmek ve bizden sonra bu koltuklarda görmek ülkemiz ve toplumumuz için son derece önemlidir. Bu düşüncelerle tüm çocuklarımızı kucaklıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - ORDU

Rektör Akdoğan, 23 Nisan'da koltuğunu devretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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