Rekoru Yine Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Kırdı: 61 Derece!

Şanlıurfa'da termometreler dün 61 dereceyi gösterdi. Gün içerisinde hayalet kente dönen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar kavurucu sıcaklar nedeniyle dışarı çıkamadı.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ PARKLARA ATTI

Sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boşalırken, dışarıda olan vatandaşlar ise parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih eti.

Çocuklar da çeşmede serinlemeye çalıştı.