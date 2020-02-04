Rekortmenden melodik rap
Guinness rekorlarını dünyanın en bas sesi, dünyanın en güçlü bas sesi ve tek nefeste en uzun şarkı söyleyen adamı olarak 3 dalda kıran Gurur Bey, müzik çalışmalarına hız verdi.
Söz ve müziği kendisine ait 3 şarkıyı sevenleriyle paylaşan ve 3 ayda 3 klip çeken Gurur bey, yönetmen Yekta Özbilen ile iyi bir enerji yakaladıklarını ve eserlerin ruhunu yansıtan kliplerle beğeni topladığını ifade etti.
Son klip çalışmasını "Hakim Bey" isimli şarkısına yapan Gurur Bey "Rap müziğe boyut kattım ve melodik rap yaptım bu şarkının dünyada bir örneği daha yok, rap müzik de yeni bir akım başlıyor. Bu eserimle dünya üzerindeki tüp rap okuyanlara da kafa tutuyorum" dedi. Müzik dünyasının rekortmen ismi ve usta yorumcusu Gurur Bey, hızlı yükselişine devam ediyor.