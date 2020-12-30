Rekortmen sporcudan Kabakçı'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rekortmen sporcudan Kabakçı'ya ziyaret

30.12.2020 08:40 | Son Güncelleme: 30.12.2020 08:44
Rekortmen sporcudan Kabakçı'ya ziyaret

Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında Erkekler 1500 metre Serbest'te 14: 44: 03'sn ile ve 400m Serbest'te 3: 52.

Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında Erkekler 1500 metre Serbest'te 14: 44: 03'sn ile ve 400m Serbest'te 3: 52.43' saniye ile Türkiye rekoru kıran TOHM sporcusu Yiğit Aslan, Antrenörleri ile birlikte İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar.

Kayseri TOHM Sporcusu Yiğit Aslan Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında Erkekler 1500m Serbest'te 14: 44: 03' saniye ile 400m Serbest'te kategorisinde 3: 52.43 ile Türkiye Rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyona dönüşü Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret eden Rekortmen sporcu sevincini İl Müdürü Kabakcı ile paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kabakcı, katıldığı müsabakalarda elde ettiği başarılarla ilimizin gurur kaynağı olan ve her katıldığı müsabakada yeni bir rekora imza atan TOHM sporcusu Yiğit Aslan'ı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyarette İl Müdürü Kabakcı Sporcuları ve Antrenörlerini çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. - KAYSERİ

Rekortmen sporcudan Kabakçı'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Erkek Sakarya Beşiktaş Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rekortmen sporcudan Kabakçı'ya ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 08:45:46. #1.15#
title