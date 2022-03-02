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Rekortmen sporcudan Judoculara ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Rekortmen sporcudan Judoculara ziyaret

Milli Sporcu Birgül Erken, Judo takımını ziyaret ederek, Judogi elbisesini giyip antrenmana katıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Milli Sporcu Birgül Erken, Judo takımını ziyaret ederek, Judogi elbisesini giyip antrenmana katıldı.

Dünya dalış rekortmeni Birgül Erken, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Judo takımını ziyaret etti. Takım ile bir araya gelen Eken, daha sonra Judogi elbisesini giyerek antrenmana katıldı. Judo takımı ile teknik çalışan rekortmen Birgül Erken, müsabakaya katılacak sporculara başarılar diledi. Erken, takımın verimli, istekli ve azimli çalışırlarsa zirveye ulaşmalarının daha kolay olacağını söyleyerek, sporcuları ve bayrağı selamladı. - SİVAS

Rekortmen sporcudan Judoculara ziyaret

Rekortmen sporcudan Judoculara ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor

Milli Sporcu, Hisarcık, gençlik, Judo, Spor, Haberler

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