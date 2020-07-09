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Rekortmen sırıkçılar gözlerini madalyaya dikti

- Rekortmen sırıkçılar gözlerini madalyaya dikti Sırıkla atlamada büyükler dışında bütün Türkiye rekorlarına sahip olan milli sporcular Mesure Tutku Yılmaz ile Ersu Şaşma, yaptıkları derecelerle 2021 Tokyo Olimpiyatları'na göz kırpıyorlar Şu anda Milli Takım kampında bulunan sporcular, günde...

09.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:33

- Rekortmen sırıkçılar gözlerini madalyaya dikti

Sırıkla atlamada büyükler dışında bütün Türkiye rekorlarına sahip olan milli sporcular Mesure Tutku Yılmaz ile Ersu Şaşma, yaptıkları derecelerle 2021 Tokyo Olimpiyatları'na göz kırpıyorlar

Şu anda Milli Takım kampında bulunan sporcular, günde çift idman yaparak olimpiyatlarda derece elde etmek istiyorlar

MERSİN - Sırıkla atlamada büyükler dışında bütün Türkiye rekorlarına sahip olan milli sporcular Mesure Tutku Yılmaz ile Ersu Şaşma, yaptıkları derecelerle 2021 Tokyo Olimpiyatları'na göz kırpıyorlar. Şu anda Milli Takım kampında bulunan sporcular, günde çift idman yaparak olimpiyatlarda derece elde etmek istiyorlar.

Başladıkları günden beri Türkiye'de bulundukları her kategoride rekor kıran ve halen kırdıkları rekorların sahibi olan Mesure Tutku Yılmaz ile Ersu Şaşma, büyüklerde de rekoru kırıp, tüm kategorilerde rekorların sahibi olmak istiyor. Şu anda Mersin'de Atletizm Milli Takım kampında bulunan Yılmaz ve Şaşma, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde günde çift idman yaparak Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Hedeflerini olimpiyatlarda madalya olarak belirleyen Yılmaz ve Şaşma, önümüzdeki yıllarda da yeni rekorlar kırmak istiyor.

"Kırmadığım sadece bir tane rekor kaldı, onu da kıracağım"

Çalışmalarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ersu Şaşma, spora 7 yaşında basketbolla başladığını söyledi. 5-6 sene basketbol oynadığını kaydeden Şaşma, "Spor lisesine başlayınca oradaki beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle sırıkla atmaya başladım. 2014 yılından bugüne kadar da çok büyük başarılar elde ettim. İlk başta açık yıldızlar rekorunu aldım 5.13'le. Ardından salonda gençler rekorunu kırdım. Sonradan bunu hep çıkardım ve yeni rekorlar kırdım. Salonda en son 5.60 atladım. Halen de bunu kıran olmadı. Bir tane kırmadığım rekor var o da büyüklerde 5.70. Şimdi onu kırmaya çalışıyoruz. 10 santimimiz kaldı. Bu rekoru da kıracağıma inanıyorum" dedi.

"Korona virüs bir nevi bize yaradı"

Artık hedeflerinin Türkiye'de rekor kırmak olmadığını kaydeden Şaşma, "Artık olimpiyatlara gidip madalya almak istiyoruz. Yani birinci hedefimiz Türkiye'de dereciyi yükseltmek değil direkt olimpiyatlarda madalya kazanmak. Bunu da inşallah seneye başaracağımı düşünüyorum. Tabi korona virüs bizi çok etkilemedi. Çünkü biz o dönemde de antrenmanlarımızı sürdürdük. Korona virüs bir nevi bize yaradı çünkü olimpiyatlar bir yıl ileri tarihe atılınca biz daha iyi hazırlanacağız. Bizim için artı oldu. Şu anda idmanlarımız da güzel devam ediyor" diye konuştu.

"Hedefim büyükler rekorunu kırmak"

Mesure Tutku Yılmaz ise 7 yaşında spora jimnastik yaparak başladığını belirtti. 4 yıl boyunca jimnastik yaptığını dile getiren Yılmaz, "Orada da derecelerim çok iyiydi. Bir gün antrenman yaparken o esnada antrenörüm İbrahim Halil Çömlekçi oraya oyuncu seçmeye gelmişti. Beni görünce 'bu kızı sırıkla atlamaya yönlendirelim' dedi. İlk başta istememiştim ama ilk antrenmandan sonra çok sevdim ve devam ettim. 10 yıldır da sırıkla atlama branşında yarışıyorum. Bugüne kadar 16 yaş altı, yıldızlar, gençlerde bütün Türkiye rekorları bana ait. Bir büyükler rekoru kaldı. Onu da yavaş yavaş kırmaya çalışıyorum. En iyi derecem şu anda 4.30. Şu anda hedefim 4.40 büyükler rekoru. Onu geçmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Olimpiyatlarda ilk 3'e girip madalya kazanmak istiyorum"

Korona virüs salgını sürecini avantaja çevirmeye çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, "Çünkü biz o dönemde de antrenmanlarımızı kesmedik. Şimdi tam anlamıyla antrenmanlarımızı yapmaya başladık. Günde 4-5 saat antrenman yapıyoruz. Hedefim olimpiyatlarda ilk 3'e girip madalya kazanmak. Bu korona virüs dilimi bizim için çok büyük bir avantaj oldu aslında. Çünkü olimpiyatlar ertelenince bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Şimdi bizde ilk 3'e girmeye çalışacağız. Bizim ilk önce inanmamız gerekiyor. İnandığımız takdirde zaten geleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her 2 sporcu da olimpiyat barajına çok yakın"

İbrahim Halil Çömlekçi de olimpik sporcuların korona virüs salgını sürecinde de antrenmanlara devam ettiğini kaydetti. Mart ayından bugüne kadar antrenmanları sürdürdüklerinin altını çizen Çömlekçi, "Hem Tutku'nun hem de Ersu'nun olimpiyat barajına çok yakın olmaları bizi bir şekilde kamçılıyor. Onun için antrenmanlara hiç ara vermeden devam ediyoruz. Şu anda yıldızlar ve gençler salon, açık bütün rekorlar sporcularımızda. Şu anda büyükler rekorunu kırmayı hedefliyoruz. Zaten o hedefi de yaptıktan sonra olimpiyatların kapısı bize açılıyor. Bizim ilk hedefimiz de bu zaten, olimpiyat barajını geçip, oraya gitmek. Yani hedef 2021 olimpiyatlarına katılmak, 2024'de de madalya kazanmak. Ben çocuklarımı çünkü öyle yetiştirdim. 2021'de Ersu'dan final görebiliriz" dedi.

Rekortmen sırıkçılar gözlerini madalyaya dikti

Kaynak: İHA

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