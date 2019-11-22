Rekortmen milli para atlet, protezini bağışlayacak

22.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:26

TÜRKİYE'nin ilk bacak protezli milli atleti İzmirli Nurullah Kart (38), kırdığı rekorlarla tüm engelleri aşmayı başardı. Doğuştan sağ ayağı ve sağ elinin iki parmağı eksik olarak dünyaya gelen Kart, atletizmde yakaladığı başarılarla gurur kaynağı oldu. 1 yıl içinde 100 metrede kendi rekorunu üçüncü kez kıran Nurullah Kart, yeni bir koşu ayağına geçeceğini belirterek, protezini bağışlayacağını söyledi.

Temmuz ayında Bursa'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kupası'nda 100 metreyi 14.89, ağustos ayında Fransa'daki Paris Grandprix'inde ise 14.78'de koşarak, rekor kıran para atlet, 13 Kasım'da Dubai'de düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nın T63 100 metre yarı finalinde ise rekorunu 14.54'e çekti.

Kaynak: DHA