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Rekortmen atlet Mikdat Sevler'in gözü olimpiyat madalyasında

Bu sezon 110 metre engelli kategorisinde kendisine ait büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu üst üste çıktığı yarışlarda geliştiren milli atlet Mikdat Sevler, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesini sürdürürken gelecek planında da 2024 Paris Olimpiyat...

Rekortmen atlet Mikdat Sevler'in gözü olimpiyat madalyasında
11.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:37

Bu sezon 110 metre engelli kategorisinde kendisine ait büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu üst üste çıktığı yarışlarda geliştiren milli atlet Mikdat Sevler, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesini sürdürürken gelecek planında da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Ankara'da 18-19 Temmuz'da sezonun ilk açık saha yarışmalarının düzenlediği Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu, 110 metre engellide kendisine ait 13.81'lik Türkiye rekorunu egale etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) pandemi dönemi yaz takvimi faaliyet programında çıktığı ilk organizasyonda moral depolayan Mikdat, bir hafta sonra Eskişehir'de Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen Olimpik Deneme Yarışması'nda çıktığı mücadelelerde de rekorlarını geliştirdi.

Seçme yarışında 13.74 koşan milli atlet, büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu yenilemeyi başardı.

Bu rekoru finaldeki performansıyla saniyenin yüzde biri geliştirip 13.73'e çeken Mikdat, organizasyonu iki büyükler, iki de 23 yaş altı Türkiye rekoruyla noktaladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı hedefleyen Mikdat Sevler, hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli atlet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 süreci nedeniyle şampiyonalara verilen aranın ardından Ankara'daki organizasyonda çıktığı ilk yarışta kendisine ait rekoru egale edip iyi başladığını söyledi.

Başarılı performansını Eskişehir'deki Olimpik Deneme Yarışması'nda da gösterdiğini belirten Mikdat, "Seçme yarışında 13.74 koştum. Bu benim için çok iyi bir dereceydi, her şey hedeflediğimiz gibi gidiyordu. Finalde de 13.73 koşarak bir günde iki ayrı kategoride ikişer rekor kırdım. Kendi rekorumu tekrar kırmış oldum. Mutluyum, emeklerimin karşılığını aldım." diye konuştu.

Mikdat, federasyon faaliyet programında yer alacak organizasyonlar için çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini kaydetti.

"Adımı tarihe yazdırmak istiyorum"

Polonya'nın Torun kentinde gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Salon Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını anımsatan Mikdat Sevler, organizasyonda finale kalarak madalya kazanmak istediğini aktardı.

En büyük hayalinin olimpiyatlarda mücadele etmek olduğunu ifade eden milli sporcu, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlar için çalışmaya devam ediyorum. Olimpiyat kotası alacağıma inanıyorum. Çünkü bu sezon çok iyi geçiyor. Olimpiyatlara gidebilmek bütün sporcuların hayali. 2021 yılında düzenlenecek olan olimpiyatlara gideceğime inanıyorum. 2024 Olimpiyatları'nda ise finallere kalıp madalya kazanarak adımı tarihe yazdırmak istiyorum."

Kaynak: AA

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