Rekorların Adamı

Barcelona'nın Real Madrid'e karşı aldığı 3-0'lık zaferin yankıları halen devam ediyor. El Clasico'daki zaferde başrolü oynayan Messi, 2017 yılını rekorlarla bitiriyor.

Arjantinli yıldız, Bernabeu'da attığı gol ve yaptığı asistle, 5 rekoru birden kırdı. Messi, El Clasico'lardaki gol sayısını 25'e çıkarırken, elindeki rekoru geliştirdi. Messi, El Clasico tarihinin en fazla asist, 54 golle yılın en skoreri, Real Madrid'e karşı kulüp tarihinin en golcüsü ve arka arkaya 10 lig maçında 15 golün üstüne çıkan tarihteki tek futbolcu oldu.

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