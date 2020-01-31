Haberler » Spor » Rekorları kıran Yaren Türkiye Şampiyonu oldu - Spor

Rekorları kıran Yaren Türkiye Şampiyonu oldu

Tokatlı atlet Yaren Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen Komple Atlet Finalleri U18 Pentatlon Yarışmasında kırdığı ülke rekorunun ardından adını Türkiye Şampiyonluğuna adını yazdırdı.

31.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:49
Rekorları kıran Yaren Türkiye Şampiyonu oldu

Tokatlı atlet Yaren Yıldırım, 'da düzenlenen Komple Atlet Finalleri U18 Pentatlon Yarışmasında kırdığı ülke rekorunun ardından adını Şampiyonluğuna adını yazdırdı.


Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Komple Atlet'in final kademesinde U18 pentatlon yarışmasında Türkiye Rekoru kırarak adını tarihine yazdıran Yaren Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen TAF U18 Yıldızlar Atletizm Salon Türkiye Şampiyonası 60 metre Engelli Koşuda şampiyon oldu. Yine bir başka sporcu olan Davut Gürel de TAF U18 Yıldızlar Atletizm Salon Türkiye Şampiyonasında uzun atlamada 6.94 metrelik atlayışıyla Türkiye İkincisi oldu. - TOKAT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler