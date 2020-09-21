Rekorlar kitabına girmek için 90 yaşında bungee jumping yaptı
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Rekorlar kitabına girmek için 90 yaşında bungee jumping yaptı

Rusya'da 90 yaşındaki Boris Grafov Mikhailovich, rekorlar kitabına girmek için 9'uncu kez 200 metreden bungee jumping yaptı.

Rekorlar kitabına girmek için 90 yaşında bungee jumping yaptı
21.09.2020 23:17 | Son Güncelleme: 21.09.2020 23:21

Rusya'da 90 yaşındaki Boris Grafov Mikhailovich, rekorlar kitabına girmek için 9'uncu kez 200 metreden bungee jumping yaptı.

Rusya'da yaşayan emekli Boris Grafov Mikhailovich, yıllarca çalıştıktan sonra ekstrem sporlara merak saldı. Rekorlar kitabına girmek isteyen Mikhailovich, 200 metre yükseklikten bungee jumping yaptı. Rus medyası, bu atlayışın Mikhailovich'in 9'uncu atlayışı olduğunu duyurdu. Rus medyasına konuşan Mikhailovich, "Uçarken nereye uçtuğunuzu bilmiyorsunuz ama yaşadığınız hisler harika" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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