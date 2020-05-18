Rekor sıcaklıkta yasak dinlemediler: Kameralara yakalanan bir genç 'Bugün bize izin yok mu?' dedi
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Rekor sıcaklıkta yasak dinlemediler: Kameralara yakalanan bir genç 'Bugün bize izin yok mu?' dedi

Rekor sıcaklıkta yasak dinlemediler: Kameralara yakalanan bir genç 'Bugün bize izin yok mu?' dedi Adana'da mayıs ayında 91 yılın en sıcak günleri yaşanırken sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı çocuk ve gençler serinlemek için sulama kanallarına akın etti Kanalda yüzen bir gencin, "Bugün...

Rekor sıcaklıkta yasak dinlemediler: Kameralara yakalanan bir genç 'Bugün bize izin yok mu?' dedi
18.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:56

Rekor sıcaklıkta yasak dinlemediler: Kameralara yakalanan bir genç 'Bugün bize izin yok mu?' dedi

Adana'da mayıs ayında 91 yılın en sıcak günleri yaşanırken sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı çocuk ve gençler serinlemek için sulama kanallarına akın etti

Kanalda yüzen bir gencin, "Bugün bize izin yok mu? Ben izin var zannediyordum hemen eve gidiyorum" demesi dikkat çekti

ADANA - Mayıs ayında son 91 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Adana'da sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen 20 yaş altı çocuk ve gençler sulama kanallarına girerek serinliyor.

Gölgede hava sıcaklığının 42 derece ölçüldüğü, termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da çocuklar ve gençler, sıcaktan bunalıp yasağı umursamayıp sulama kanallarına akın etti. Hayati tehlikeye ve 392 liradan 3 bin liraya kadar idari para cezasına rağmen çocuklar ve gençler serinlemeye çalıştı. Yasağa uymayıp evden çıkan çocuk ve gençler, sulama kanalında yüzerken sosyal mesafeye de dikkat etmedi.

Bir genç sıcaktan bunalıp evden çıktığını sokağa çıkmanın yasak olduğunu unuttuğunu belirterek, "Bugün bize yasak mı ben bilmiyordum şimdi hemen eve giderim" dedikten sonra son suya atlayıp yüzdükten sonra evlerinin yolunu tuttu.

Sulama kanalın başka bir bölgesinde ise onlarca çocuk ve genç suya girerek rekor sıcaklıkta serinlemeye çalıştı. Çocuklar havanın çok sıcak olduğunu evde bunaldıklarını havuzlarda virüs nedeniyle kapalı olduğu için sulama kanalına geldiklerini söylediler.

Rekor sıcaklıkta yasak dinlemediler: Kameralara yakalanan bir genç 'Bugün bize izin yok mu?' dedi

Kaynak: İHA

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