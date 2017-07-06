Rekor Sıcaklık Klima Satışlarını 4 Kat Artırdı

Rekor sıcaklık seviyelerine ulaşılan Haziran ayında, tüketiciler serinlemek için çareyi klimalar ve vantilatörlerde buldu.

sahibinden.com'un, 29 ve 30 Haziran 2017 tarihlerinde İkinci El ve Sıfır Alışveriş kategorisindeki rakamlara göre klima satışları geçtiğimiz yılın aynı günlerine oranla %379 oranında arttı. Klimalar ortalama 1.100 TL'den alıcı buldu. Vantilatörler de bu tarihler arasında klimadan sonra en çok satışı gerçekleşen ikinci ürün oldu. Vantilatörler ise ortalama 200 TL'den satıldı.

Verilere göre en çok klima alan illerin başında 100 yıllık sıcaklık rekorunun yaşandığı belirtilen İstanbul yer aldı. İstanbul'u sırasıyla İzmir, Mersin ve Antalya takip etti.