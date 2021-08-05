Rekor makaron yakalamasına 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rekor makaron yakalamasına 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rekor makaron yakalamasına 1 tutuklama -106 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı -Tutuklanan zanlının makaronu ölen birisinden aldığını söylemesi dikkat çekti Adana'da 106 milyon 700 bin adet makaron ele geçirilmesiyle ilgili...

Rekor makaron yakalamasına 1 tutuklama

-106 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

-Tutuklanan zanlının makaronu ölen birisinden aldığını söylemesi dikkat çekti

ADANA - Adana'da 106 milyon 700 bin adet makaron ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Adana'da 3 depoda ve tırlarda ele geçirilen 106 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram kıyılmış tütün, tek seferde gerçekleştirilen en büyük boş makaron yakalaması olarak kayda geçti. Olaya ilişkin İbrahim K., Ahmet B., Ahmet B. ve Hıdır A. gözaltına alındı. Zanlılardan Şüpheli İbrahim K., Ahmet B.'nin ifadesinde kendisinin tır şoförü olduğunu nakliyecinin kendisini arayarak toptancılar Sitesinde maske yükleyeceğini söylemesi üzerine olay yerine gittiğini makaron olduğundan haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Diğer şüpheli Ahmet B. ise tır sürücüsü olduğunu iki ay önce malzemeleri ismini ve tırın plakasını bilmediği başka bir sürücüden satın aldığını depoya indirdiği sırada polislerin baskın yaptığını söylediği belirlendi.

Şüpheli Hıdır A.'nın ise ifadesinde kendisinin hamallık yaptığını depo sahibinin tarihten 20 gün önce vefat eden Azat Ç isimli şahıs olduğunu fakat depo anahtarının kendisinde kaldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Hıdır A. tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Rekor makaron yakalamasına 1 tutuklama
Rekor makaron yakalamasına 1 tutuklama
Rekor makaron yakalamasına 1 tutuklama
Rekor makaron yakalamasına 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

Hukuk fakültesi kazandırma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti
Hukuk fakültesi kazandırma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti
Savaş baltalı tefecilerden 2 milyon lira çıktı
Savaş baltalı tefecilerden 2 milyon lira çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Prens William İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rekor makaron yakalamasına 1 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 10:41:11. #1.15#

title