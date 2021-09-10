Rekolte kaybını önlemek için Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele devam ediyor
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Rekolte kaybını önlemek için Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele devam ediyor

Rekolte kaybını önlemek için Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Narenciye, kayısı, ayva, şeftali, incir, nar başta olmak üzere 200'den fazla ürüne büyük zarar veren, ihracatta toleransı sıfır olan Akdeniz Meyve Sineği (AMS) ile mücadelede üretici, kamu ve ihracatçı ortak hareket ediyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek Akdeniz Meyve Sineği İzleme Projesine destek amaçlı 500 adet Akdeniz Meyve Sineği mücadele tuzaklarını teslim etti.

Narenciye sezonuna sayılı günler kaldığını hatırlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Ege Bölgesi'nde İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir illerinde yapılan narenciye rekolte çalışmasına göre; geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da Ege Bölgesi narenciye rekoltesinde 228 bin 827 tonla Muğla başı çekiyor. İklim değişikliği nedeniyle diğer illerde olduğu gibi Muğla'da da yüzde 12 rekolte kaybımız var. İklim krizi hem rekolte kaybına yol açıyor hem de zararlılarla mücadeleyi zorlaştırıyor o nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici, ihracatçı birlikte mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

Eylül ayının ilk haftasının Akdeniz Meyve Sineği zararlısının görülmeye başladığı günler olduğunu açıklayan Uçak, bir yandan iklim değişikliğinin etkilerine karşı diğer yandan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

"Çok hassas bir süreçten geçiyoruz. İlk günden önlem almaya başlamamız hayati önemde. Bir üreticimiz kendi bahçesinde ne kadar önlem alırsa alsın komşu bahçesi önlem almadıysa bu zararlıya karşı mücadelede yapabileceği fazla bir şey yok. Bu nedenle topyekûn, bölgesel bir mücadele gerekiyor. Eylül ayının ilk iki haftasında, çevre ve insan sağlığı bakımından en etkili ve en yaygın mücadele yöntemi olan biyoteknik mücadele tuzaklarını asmaya başlamalıyız. Bu yüzden Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Akdeniz Meyve Sineği İzleme Projesi'ne de destek olarak, 500 adet Akdeniz Meyve Sineği mücadele tuzağını teslim ettik."

Hayrettin Uçak, "Geçmiş yıllarda başarısını gördüğümüz tuzakları bu yıl daha etkin kullanmamız gerekiyor. İki yıl önce Birliğimiz ve Muğla İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile beraber, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve ilgili personelleri tarafından üretici ve ihracatçılara Akdeniz Meyve Sineği'nin zararları ve alınabilecek önlemlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yaptık. 'Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi (AMS) Ulusal Eylem Planı' sürecine dahil olan kurumlardan biri olarak bu kapsamda gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlıyoruz." dedi.

Üreticilerle görüşmelerde AMS mücadelesi hakkında bilgilendirmelerde bulunulduğundan bahseden Uçak, "Üye firmaların teknik personellerine AMS zararının öneminden bahsedildi. AMS ile ilgili ve zararı konusunda afiş ve broşürler hazırlanarak, ilgili İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile üreticilerin bulunduğu mahallelere bu görseller asıldı ve dağıtıldı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Ari Alan Projesi' süresince AMS tuzakları verilerek destek olundu." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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