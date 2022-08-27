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REKOLTE AZALDI, HASADI BAŞLAYAN YER FISTIĞININ FİYATI 5 KAT ARTTI

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ADANA'da geçen yıl 270 bin dönümde yetiştirilen yer fıstığının bu yıl ekim alanları yüzde 60 azaldı.

ADANA'da geçen yıl 270 bin dönümde yetiştirilen yer fıstığının bu yıl ekim alanları yüzde 60 azaldı. Hasadı başlayan ürünün fiyatı ise geçen yıla göre 5 kat artarak 25 TL oldu.

Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yarısını karşılayan Çukurova'nın bereketli topraklarında geçen yıl ürünün fiyatının düşük olması nedeniyle ekim alanları yüzde 60 azaldı. İnsan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmasının yanı sıra topraktaki azotu da zenginleştiren yer fıstığı geçen yıl 270 bin dönüm, bu yıl ise 110 bin dönümde üretildi. Dünyada bitkisel yağ üretiminde ilk 3 sırada yer alan yer fıstığının, Karataş ilçesinde kumda hasadı başladı.

'FİYATLAR YÜKSELEBİLİR'

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, rekolte azlığı nedeniyle, geçen yıl 4-5 lira olan fiyatların bu yıl tarlada 25 liraya kadar yükseldiğini söyledi. İncefikir, Dönümden ortalama 500-600 kiloluk rekolte alınıyor. Bu rakam tarlalara göre de değişebiliyor. Geçen yıl fiyatlar kötü olduğu için çiftçiler farklı ürünlere yönelmişti. Ekim alanlarındaki daralma nedeniyle fiyatlar arttı. Önümüzdeki günlerde arz-talebe göre fiyatlar yine değişir. Arz düşük. Talep artarsa fiyatlar daha da yükselebilir dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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