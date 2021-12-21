Reklamcılıkta Yeni Trendler
Reklamcılıkta Yeni Trendler Yer: Lisans Yerleşkesi Konferans SalonuTarih: 22/12/2021Saat: 12. 00 - 13. 30Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Programı tarafından düzenlenen "Reklamcılıkta Yeni Trendler" semineri 22 Aralık 2021 Çarşamba Günü Saat 12.
Reklamcılıkta Yeni Trendler Yer: Lisans Yerleşkesi Konferans Salonu
Tarih: 22/12/2021
Saat: 12. 00 - 13. 30
Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Programı tarafından düzenlenen "Reklamcılıkta Yeni Trendler" semineri 22 Aralık 2021 Çarşamba Günü Saat 12. 00'de Lisans Yerleşkesi Konferans Salonumuzda yapılacak. Tatbiki İstanbul Ajans Başkanı Gözde Turhan olacağı etkinliğe ilgi duyan bütün öğrencilerimiz davetlidir.
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