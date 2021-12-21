Reklamcılıkta Yeni Trendler Yer: Lisans Yerleşkesi Konferans Salonu

Tarih: 22/12/2021

Saat: 12. 00 - 13. 30

Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Programı tarafından düzenlenen "Reklamcılıkta Yeni Trendler" semineri 22 Aralık 2021 Çarşamba Günü Saat 12. 00'de Lisans Yerleşkesi Konferans Salonumuzda yapılacak. Tatbiki İstanbul Ajans Başkanı Gözde Turhan olacağı etkinliğe ilgi duyan bütün öğrencilerimiz davetlidir.

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