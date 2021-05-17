Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardıKIRIKKALE'de bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinde mahsur kalan yavru kedi, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

KIRIKKALE'de bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinde mahsur kalan yavru kedi, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zafer Caddesi üzerinde bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinden kedi sesi duyan esnaflar, durumu Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tabelayı elektrikli testere ile keserek yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi, daha sonra hayvan barınağına teslim edildi.

Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Sergey Lavrov Lale Karabıyık Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Cemal Hünal Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Ali Koç Cenk Tosun Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 02:45:30. #1.15#

title