Reklam tabelası kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü
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Reklam tabelası kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü

31.10.2020 12:47 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:52
Reklam tabelası kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü

Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen reklam tabelası yerinden sökülerek kaldırımda yürüyen bir kadının üzerine düştü.

Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen reklam tabelası yerinden sökülerek kaldırımda yürüyen bir kadının üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Tepebaşı mevkiinde bir restoranın reklam tabelası kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek, kaldırımda yürüyen Burcu E.'nin üzerine düştü. Tabelanın altında kalan Burcu E.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale ederek kurtardı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu yapılacak tetkikler sonucu netleşeceği bildirilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Reklam tabelası kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü
Reklam tabelası kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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