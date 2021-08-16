Reklam panosundaki bilgisayarı çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Reklam panosundaki bilgisayarı çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Reklam panosundaki bilgisayarı çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde reklam panosunu kırarak içindeki dizüstü bilgisayarı çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde reklam panosunu kırarak içindeki dizüstü bilgisayarı çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Şekerhane Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan reklam panosu kırılarak içindeki dizüstü bilgisayar çalındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, şüphelinin kimliğini belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli M.Y. (34) ilçe merkezinde yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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