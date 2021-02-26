Reklam panosuna çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği panelvan minibüs, yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği panelvan minibüs, yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kaza, öğle saatlerinde, Ereğli Tersaneler mevkiinde meydana geldi. Erkan A. (40) yönetimindeki 67 UB 291 plakalı minibüs virajda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıktıktan sonra araç yetkili servisinin reklam panosuna çarptı. Kazada Erkan A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Erkan A., özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE