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Reklam Kurulundan takviye edici gıda ürünü reklamı yapan ünlülere ceza

Reklam Kurulu, "aldatıcı-yanıltıcı" nitelikte olduğuna hükmettiği, sosyal medya hesaplarından tanıtılan takviye edici gıda ürününe yönelik paylaşımlar nedeniyle 6 ünlü isme ve reklam veren şirkete 104 bin 781'er lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Reklam Kurulundan takviye edici gıda ürünü reklamı yapan ünlülere ceza
05.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:00

Reklam Kurulu, "aldatıcı-yanıltıcı" nitelikte olduğuna hükmettiği, sosyal medya hesaplarından tanıtılan takviye edici gıda ürününe yönelik paylaşımlar nedeniyle 6 ünlü isme ve reklam veren şirkete 104 bin 781'er lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının martta Türkiye'de de görülmeye başlanmasıyla internet başta olmak üzere bazı mecralarda, "bağışıklık sistemini güçlendirdiği", "Kovid-19'a karşı koruduğu veya iyi geldiği" iddialarıyla bazı ürünlerin reklam, tanıtım ve pazarlanması faaliyetlerinde artış yaşandığı ve bundan ticari rant elde edilmeye çalışıldığı gözlendi.

Bu reklamlardan, "No Attack" isimli, çeşitli bitkisel özlerin karışımından oluşan takviye edici gıda niteliğindeki ürüne ilişkin, kamuoyunda yakından tanınan ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan bazı ünlülerin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları videolar gündeme taşınırken, bu durum bazı televizyon kanallarının haber bültenlerine de konu oldu.

Ünlü isimlerce paylaşılan videolarda, reklam olduğu açıkça belirtilmeden "No Attack" isimli ürünün "bağışıklık sistemini güçlendirdiği, böylece Kovid-19 dahil her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyona karşı koruyucu, iyileştirici etkiye sahip olduğu, ürünlerin bizzat kendilerince de kullandığı ve faydalı sonuçlar elde edildiği" açıklamalarına yer verildiği görüldü.

Söz konusu ürüne ilişkin Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıklarınca yapılan inceleme ve araştırmalarda, ürünün resmi kayıtlarının olmadığı tespit edildi.

Konuya ilişkin araştırma ve incelemelerini tamamlayan Reklam Kurulu, temmuz ayındaki 199 sayılı toplantısında, bu ürünün reklamı niteliğindeki videolara ilişkin kararını verdi.

Reklam Kurulu, "Ünlülerin 'No Attack' isimli ürünle ilgili olarak sosyal medya hesaplarında paylaştıkları videoların 'ticari reklam' kapsamında olduğu, bu paylaşımların açıkça reklam olduğu hususu belirtilmediğinden 'örtülü reklam' yapıldığı, söz konusu ürüne atfen iddia edilen 'bağışıklık sistemini güçlendirdiği, böylece koronavirüs dahil her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu, iyileştirici etkiye sahip olduğu' yönündeki beyanların aldatıcı-yanıltıcı nitelikte olduğu, ayrıca ünlü kişilerin bu ürünü kullanıp fayda gördükleri yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı, bu nedenle bu durumun da 'aldatıcı-yanıltıcı' ve 'tanıklı reklam'a ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu" yönünde karar aldı.

Kurul, söz konusu reklamlardan dolayı müştereken sorumlu olduğu tespit edilen sosyal medya hesaplarından bu paylaşımı yapan 6 ünlü isme ve ürünün reklam vereni Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. ve Tic. AŞ'ye, her biri için 104 bin 781 lira olmak üzere toplam 733 bin 467 lira para cezası verilmesini ve söz konusu tanıtımların durdurulmasını kararlaştırdı.

Açıklamada, bu kararın emsal niteliğinde olacağı göz önüne alındığında, sosyal medya hesaplarında yapılacak ticari iletişim niteliğindeki paylaşımların "reklam olduğunun açıkça belirtilmesi ve yapılan reklamların da doğru-dürüst ve mevzuata uygun olması" hususunda son derece dikkatli olunması gerektiği, aksi halde ilgili kişilere idari yaptırım uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, ünlülerin isimlerine yer verilmedi.

Kaynak: AA

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