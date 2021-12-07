Rekeep United'da üst düzey atama - Haberler Ekonomi
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Rekeep United'da üst düzey atama

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Rekeep United'da üst düzey atama

İtalyan Rekeep ile 1974'ten beri sürekli gelişerek büyüyen ve Türkiye entegre tesis yönetimi pazarının önemli oyuncularından olan United Group'un birlikte kurduğu Rekeep United'da satış ve pazarlama direktörü olarak görev yapan Burak Merzeci, genel müdür olarak atandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - İtalyan Rekeep ile 1974'ten beri sürekli gelişerek büyüyen ve Türkiye entegre tesis yönetimi pazarının önemli oyuncularından olan United Group'un birlikte kurduğu Rekeep United'da satış ve pazarlama direktörü olarak görev yapan Burak Merzeci, genel müdür olarak atandı.

United Grup'tan yapılan açıklamaya göre, daha önce Bilkent Holding bünyesindeki Tepe Kurumsal Hizmetler Grubu şirketlerinin satış ve pazarlama departmanını kuran ve uzun yıllar yöneten Burak Merzeci, Tarsus Amerikan Koleji'nden sonra Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümünü bitirdi. Merzeci, yine aynı üniversitede pazarlama alanında master yaptı.

İş hayatına başladığı günden bu yana Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kerevitaş, Anadolu Efes, Turkcell gibi şirketlerde satış ve pazarlama bölümlerinde yöneticilik yapan Merzeci, evli ve bir çocuk babası.

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AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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