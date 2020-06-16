Rekabetin Korunmasına ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi
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Rekabetin Korunmasına ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi

Rekabetin Korunmasına ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi.

Rekabetin Korunmasına ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi
16.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:12

Rekabetin Korunmasına ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Daha sonra yapılan oylamada, kanun teklifi kabul edildi.

Kanun teklifi ile, 'birleşme veya devralma' bölümünde yapılan değişiklikle, 'hakim durum testi' yerine Avrupa Birliği hukukunda uygulanan 'etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi' getiriliyor.

Rekabet Kurulu, ihbar, şikayet ya da Ticaret Bakanlığının talebi üzerine veya resen Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 'rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar', 'hakim durumun kötüye kullanılması', 'birleşme veya devralma' maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirleri nihai kararında bildirecek.

Kartellerin ortaya çıkarılmasında hayati önemi haiz olan yerinde inceleme yetkisinin kapsamı daha da belirginleştiriliyor.

Rekabet Kurumunun personel kadro unvanları, kadro dereceleri ile sayılarına ilişkin temel kurallar düzenleniyor.

Rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ya da arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlallerle ilgili olarak taahhüt kabul edilmeyecek.

Uzlaşma usulü sonucunda idari para cezasında yüzde yirmi beşe kadar indirim uygulanabilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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