Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
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Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Rekabet Kurumu'nun, geçen sene patates soğan fiyatlarıyla ilgili yapılanlar düşünüldüğünde enflasyonla mücadelede bir rol üstleniyor gibi göründüğünü savunarak bunun, doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
16.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:01

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Rekabet Kurumu'nun, geçen sene patates soğan fiyatlarıyla ilgili yapılanlar düşünüldüğünde enflasyonla mücadelede bir rol üstleniyor gibi göründüğünü savunarak bunun, doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Genel Kurul'da, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, konuşmasında, sağlık personeline salgın sürecinde yapılan ödemeyi "ulufe bahşişi" şeklinde niteleyerek bu tutarın 500 lira ile 1000 lira arasında değiştiğini savundu. Kasap, sağlık personelinin bu tür bir ödeme değil, özlük haklarına yönelik düzenleme beklediğini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Rekabet Kurumu'nu "hükümet kurumu" olarak nitelendirerek "Bütün dünyada rekabet otoriteleri esasında fiyat kontrolü işlevi görevini üstlenmek istemezler. Geçen sene patates soğan fiyatlarıyla ilgili yapılanları düşünürsek Rekabet Kurumu, sanki enflasyonla mücadelede bir şey üstleniyor gibi görünüyor. Bu, doğru bir yaklaşım değil." ifadelerini kullandı.

"Eskimiş sözü fevkalade rahatsız edici"

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasını eleştirdi.

Atamalarda liyakatin önemine işaret eden Yokuş, "Ne kadar eskimişiniz varsa, il başkanınız, ilçe başkanınız, eski vekiliniz, eski bakanınız maşallah hepsi kamuda ulufe şekilde kadrolara dolduruyorsunuz. Azıcık Allah'tan korkun." sözlerini sarf etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Yokuş'un "Eskimiş" sözünü rahatsız edici bulduğunu belirterek "Bu ifadeler birbirimizi değersizleştirmek için kullanılamaz." diye konuştu.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da konuşması sırasında, Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanmasını eleştirdi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Antep fıstığı üreticilerinin tarım politikaları nedeniyle zor günler yaşadığını belirterek Antep fıstığı tarımının sürdürülebilirliği için ürün bazlı desteklemenin önemine işaret etti.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, vefatının 5. seneidevriyesinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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