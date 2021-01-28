Rekabetin geleceği yeni nesil kullanıcı deneyimi
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Rekabetin geleceği yeni nesil kullanıcı deneyimi

28.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:04
Rekabetin geleceği yeni nesil kullanıcı deneyimi

SabancıDx, hayata geçirdiği yeni nesil teknoloji ürünlerinde, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak ve yeni ürünler geliştirmek için teknoloji firması Sestek ile bir iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu.

SabancıDx, hayata geçirdiği yeni nesil teknoloji ürünlerinde, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak ve yeni ürünler geliştirmek için teknoloji firması Sestek ile bir iş birliği gerçekleştirdiğini duyurdu.

SabancıDx, dijital dönüşüm için hayata geçirdiği yeni nesil teknoloji ürünlerinde, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak ve yeni ürünler sunmak için Diyaloğa Dayalı Yapay Zeka çözümleriyle firmalara etkin bir dijitalleşme deneyimi sunan Sestek ile iş birliği gerçekleştirdiğini açıkladı. SabancıDx ve Sestek iş birliğinde bugünün ve geleceğin müşteri ihtiyaçları en önemli öncelik olurken, yeni nesil teknoloji çözümleriyle kullanıcılarına birlikte katma değer sunmayı hedefliyorlar.

"ÇALIŞANLARIN İŞ YÜKÜ VE MALİYETLERI OPTİMİZE EDİLECEK"

Kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmanın, self servis işlemler ile optimizasyon sağlamanın ve yeni ürünler geliştirmenin iki firma arasındaki iş birliğinin ana odağı olacağını açıklayan SabancıDx Satış ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Özlem Kalkan şunları söyledi:

"SabancıDx'in teknoloji vizyonu ve stratejisi çerçevesinde hem ürünlerimizin etkinliğini artırarak kullanıcı deneyimini üst düzeye taşımak hem de yeni geliştireceğimiz ürünlerle birlikte kullanıcı ve çalışan deneyimini sürekli geliştirmeye yönelik bir ekosistem yaratmak istedik ve bu doğrultuda Sestek ile iş birliği yapmaya karar verdik. Yapacağımız çalışmalar ile tüm uygulamalarımızda 7/24 kullanıcılarımıza destek sunarken, SabancıDx'in insan kaynakları uygulama alanındaki tecrübesi ve teknoloji yetkinliği ile Sestek'in Diyaloğa Dayalı Yapay Zeka gücünü kullanarak yeni nesil çalışan deneyimi süreçlerine odaklanıyoruz. Otomasyon süreçlerini artırıp, çalışan iş yükü ve maliyetleri optimize etmek ana odak noktamız olacak. Yol haritamızda self servis süreçleriyle ürünlerimizi ve müşteri deneyimi süreçlerimizi daha etkin, hızlı ve kolay hale getirmek, geliştireceğimiz farklı ürünlerle çalışan deneyimi ekiplerinin farklı ihtiyaç alanlarına çözümler geliştirmek olacak."

"İLK PROJE İNSAN KAYNAKLARI BOTU GELİŞTİRMEK OLACAK"

Dijitalleşme bugün kurumların en temel öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Sestek Genel Müdürü Serdar Karadayı ise konuyla ilgili "Pandemiyle dijital dönüşümün önem kazanması, bu alana yapılan yatırımların da hızlanmasını sağladı. Sestek olarak Diyaloğa Dayalı Yapay Zeka çözümlerimizle kurumlara dijitalleşme yolculuklarında yol gösteriyoruz. Yapay zeka temelli otomasyon teknolojileriyle self servis oranlarını artırıyor; müşterilerinin ihtiyaçlarını en hızlı ve pratik şekilde karşılamalarını sağlayacak çözümler geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz. Dijital dönüşüm konusunda faaliyet gösteren SabancıDX ile bir iş birliği gerçekleştirmeye karar verdik. Bu iş birliği kapsamında gerçekleştireceğimiz ilk proje ise bir insan kaynakları botu geliştirmek olacak. Şimdiye kadar bankacılık, sigortacılık, müşteri hizmetleri gibi alanlarda konumlandırdığımız Chatbot teknolojimizi, insan kaynakları ve çalışan deneyimi alanlarında da konumlandıracağımız için ayrıca heyecanlıyız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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