Rekabetçi Dota 2 platformu Gankster beta sürümünden çıkış yaptı!

Hem profesyonel hem de amatör Dota 2 takımları için tasarlanmış ve OG, Team Secret, Team Liquid ve Alliance gibi önemli takımlar tarafından kullanılan bir yönetim ve eşleştirme platformu olan Gankster, artık herkesin kullanımına açık.

Platform, ekiplerin birbirleriyle eşleşmesi için bir sosyal takvim işlevi görür. Yerleşik bir zamanlama aracı, yöneticilerin oyunları ve düzeni hızlı ve etkili bir şekilde kontrol etmelerine olanak tanır. Bi işlevi de kullanıcıların sıralamaya, bölgeye veya belirli şirket içi ligler gibi diğer rekabetçi etiketlere göre diğer takımları aramasına da olanak tanır. Diğer bir sistemi, kullanıcıların potansiyel rakipleri bir bakışta hızlı bir şekilde kontrol etmelerini sağlar.

Gankster'ın geliştiricisi ayrıca güvenlik endişelerini de ele aldı. Eşleşme verileri değerli bilgilerdir ve Gankster, ayrıntıları herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayan katı bir gizlilik politikası taahhüt etmiş. Kötü davranışları ortadan kaldırmak için ilgili tarafların maç geçmişleri de ayrı ayrı kaydediliyormuş. Site şu anda en üst düzey Dota 2 ekipleri tarafından bile kullanılıyor. Platform çevre edinmek isteyen hevesli profesyoneller için değerli bir araç olabilir. Geliştiriciler, Ocak ayındaki Gankster beta sürümünden bu yana geri bildirimleri dinlediler ve isteğe bağlı işlevleri de eklediler. Topluluklarının ihtiyaçlarını da dinlemeye devam etme isteklerini dile getirdiler.

Platform şu anda ücretsiz ve Dota 2 takımlarının tüm seviyelerine yönelik olsa da, profesyonel takımlar veya premium bir abonelik için ödeme yapmak isteyenler için daha fazla verimlilik sağlamak için daha fazla özellik yolda. Geliştiriciler, sonunda diğer sporlara da açılmayı düşünüyor.

Kaynak: Playerbros