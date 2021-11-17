Rekabet uzman yardımcılığı yazılı sınavına katılmaya hak kazananlar açıklandı - Haberler
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Rekabet uzman yardımcılığı yazılı sınavına katılmaya hak kazananlar açıklandı

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel
Rekabet uzman yardımcılığı yazılı sınavına katılmaya hak kazananlar açıklandı

Rekabet Kurumunun 19. dönem rekabet uzman yardımcılığı yazılı sınavına katılmaya hak kazananlar açıklandı.

Rekabet Kurumunun 19. dönem rekabet uzman yardımcılığı yazılı sınavına katılmaya hak kazananlar açıklandı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, rekabet uzman yardımcılığı giriş sınavı başvuru sonuçları açıklandı.

Yazılı sınava girmeye hak kazananlar giriş belgelerini 22-27 Kasım'da https://sbfsinav.aybu.edu.tr adresinden alabilecek.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Son Dakika Haberleri

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