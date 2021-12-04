Rekabet soruşturmasında, 5 otomobil firması sözlü savunmasını 19 Ocak'ta yapacak - Haberler Ekonomi
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Rekabet soruşturmasında, 5 otomobil firması sözlü savunmasını 19 Ocak'ta yapacak

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Rekabet soruşturmasında, 5 otomobil firması sözlü savunmasını 19 Ocak'ta yapacak

Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG hakkında yürütülen rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG hakkında yürütülen rekabet soruşturmasının sözlü savunma toplantısı 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Söz konusu 5 firma hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 19 Ocak 2022'de saat 10.30'da yapılacak.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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