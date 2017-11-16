Rekabet Şansımızın En Çok Olduğu En İyi Ürün Çeşitlerini Üretmeliyiz"
Türkiye'nin sürdürülebilir olarak yüksek verim alabileceği, böylelikle rekabette elini güçlendirecek ürünlerde uzmanlaşması gerektiğini belirten Mahmut Arslan, "Her ülke her ürünü üretmek zorunda değil" dedi.
Türkiye'nin sürdürülebilir olarak yüksek verim alabileceği, böylelikle rekabette elini güçlendirecek ürünlerde uzmanlaşması gerektiğini belirten Mahmut Arslan, "Her ülke her ürünü üretmek zorunda değil" dedi.
Kaynak: Dunya.com