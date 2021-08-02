Rekabet Öncesi İşbirliği Programı

KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ SİSTEMLERİ ÇAĞRISIDijital teknolojilerin gelişimi ve kullanımının yaygınlaşması, başta sanayi olmak üzere tüm ekonomik faaliyetlerde dönüştürücü etki oluşturmaktadır.

KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ SİSTEMLERİ ÇAĞRISI

Dijital teknolojilerin gelişimi ve kullanımının yaygınlaşması, başta sanayi olmak üzere tüm ekonomik faaliyetlerde dönüştürücü etki oluşturmaktadır. Nesnelerin interneti uygulamaları, bulut bilişim, yapay zeka, büyük veri gibi teknolojiler sayesinde, veriye dayalı katma değer üretimi bu dönüşümün odağında yer almaktadır. Ekonomik faaliyetlerin büyümesinde, işletmeler arası rekabet ortamının şekillenmesinde, veri temelli yetkinlikler belirleyici konuma gelmiştir. İşletmelerin rekabetçiliklerini korumak ve güçlendirmek için, veriyi üreten, yöneten ve değere dönüştüren bir dijital yetkinliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu husus, Milli Teknoloji Hamlesinin temel öncelikleri arasında yer almaktadır.

T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Uygulama Usul ve Esasları hükümleri çerçevesinde yürütülecek olan Rekabet Öncesi İşbirliği Programı Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemleri Çağrısı özellikle sanayi işletmelerinde Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY) sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Çağrı kapsamında, Kurumsal Kaynak Yönetimi ürünleri geliştirilmesine yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri desteklenecektir. Bu kapsamda projelerde:

Projeler, EK-1 Kurumsal Kaynak Yönetimi Sistemi Gereksinimleri dokümanında yer alan gereksinimleri azami ölçüde karşılayan bir Kurumsal Kaynak Yönetimi Sistemi geliştirilmesine yönelik olmalıdır. Projede, geliştirme süreçlerinde görev alacak en az iki Proje Ortağı bulunmalıdır. Projede, Ürünün pazar ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte geliştirilmesi ve yetkinlik doğrulamasının sağlanması amacıyla Proje Ortaklarının haricinde, geliştirilecek Ürünün detay isterlerinin tanımlanması, geliştirme sürecinin takibi ve nihai çıktının test edilmesi ve onaylanmasında aktif yer alacak en az bir "Kullanıcı" bulunmalıdır. Kullanıcılardan en az birinin büyük ölçekli işletme olması ve temel kullanıcı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Proje Ortakları ile Kullanıcılar arasında, Ürünün detaylı teknik gereksinimlerinin, proje kapsamında karşılıklı sorumlulukların ve fikri mülkiyet haklarının paylaşımına dair hususların belirlendiği bir KKY Sistemi Temin Sözleşmesi yapılmış olması gerekmektedir. Kullanıcılar, Proje Ortağı olarak da Projede yer alabilir. Proje sonunda, Çekirdek Ürünün çağrı amaçları ve çağrı özel şartları çerçevesinde, Proje hedeflerine uygun olarak geliştirilmesi ve öngörülen fonksiyonlardan oluşan bütüncül bir sistem olarak kullanılmaya veya kuruluma hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Bu durumun tespitinde, temel kullanıcının teyit ve onayı dikkate alınacaktır. Proje sonucu geliştirilecek Çekirdek Ürünün, Proje Ortakları dışındaki firmalar tarafından da uygulama ve destek hizmetlerinin sunulabilmesi için, Ekosistem Geliştirme Planı sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda, Çekirdek Ürünün teknolojik altyapısı ve mimarisi ile fonksiyonel özellikleri hakkında, potansiyel uygulayıcı firmaların yetkinlik kazanmalarını sağlayacak bir eğitim/danışmanlık programı yürütülmelidir. Proje başvurusunda, stratejik, ticari, finansal ve teknik hususları ile uygulama planını içeren bir Proje İş Planı sunulması gerekmektedir.

Çağrı kapsamında, Proje Bütçesi asgari 10 Milyon TL olan projeler desteklenecek olup proje bütçesi için üst sınır bulunmamaktadır.

Çağrı kapsamında, Projede uygun bulunan destek kalemlerinin her biri için %50 oranında hibe desteği sağlanacaktır. Her bir Proje için, Bakanlık tarafından sağlanan toplam destek miktarı 25 Milyon TL 'yi geçememektedir.

Proje uygulama süresi azami 36 ay olarak belirlenmiştir. Başvurular rip. sanayi. gov. tr adresinden yapılacak olup, son başvuru tarihi 30 Eylül 2021'dir.

Detaylı bilgilere https://rip. sanayi. gov. tr/anasayfa/Home/CagriDuyurusu bağlantısından erişilebilmektedir.

Kaynak: Habermetre