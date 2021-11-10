Rekabet Kurumunun girişimiyle "Balkan İnisiyatifi" platformu oluşturuldu

Rekabet Kurumunun girişimiyle 9 Balkan ülkesinin katılımı ile "Balkan İnisiyatifi" platformu oluşturuldu.

Rekabet Kurumunun girişimiyle 9 Balkan ülkesinin ortak işbirliği konusundaki iradesini ortaya koyan "Balkan İnisiyatifi" platformu oluşturuldu. Ana teması "Balkan ülkelerinde rekabet hukuku uygulamalarındaki son trendler" olan platformun ilk çalıştayına Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'dan katılım oldu. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, ülke temsilcilerince başta Covid-19 pandemisi döneminde rekabet hukuku uygulamalarında yaşanan zorluklar ve dijital pazarlarda yaşanan hakim durumun kötüye kullanılması konusunda sunumlar yapıldı.

Çalıştayın amacının bölge ülkelerinin rekabet otoriteleri arasında yakın işbirliği ile fikir ve tecrübe alışverişini kurumsallaştırmaya dönük bir platform oluşturmak olduğu vurgulanırken, katılımcı ülkeler çalıştaya destek verme noktasında kararlılıklarını ifade etti. Çalıştayın her sene bir başka Balkan ülkesince farklı temalarda düzenlenerek sürekli hale getirilmesi amaçlanıyor. - ANKARA