Rekabet Kurumundan Rönesans'a onay
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Rekabet Kurumundan Rönesans'a onay

Rekabet Kurumundan Rönesans'a onay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurumu, Türkiye'nin en büyük sağlık işletme şirketlerinden olan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı'nın Danimarkalı ISS'ye devrine onay verdi.

Rekabet Kurumu, Türkiye'nin en büyük sağlık işletme şirketlerinden olan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı'nın Danimarkalı ISS'ye devrine onay verdi.

Rönesans İşletme'nin dünyanın en büyük dış kaynak hizmeti sağlama şirketi olan Danimarkalı ISS Facilities'e satışı için Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı. Kurumdan yapılan açıklamada "Rönesans Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Şam Yapı Anonim Şirketi elinde bulunan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı AŞ nezdindeki hisselerin ISS Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin izin verildi" denildi.

Böylece grup, sağlık yatırımlarını işleten Rönesans İşletme Hizmetleri şirketini Danimarkalı ISS Facilities devretti.

Türkiye'de 40 binden fazla çalışanı bulunan ISS, 1901 yılında bu yana 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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