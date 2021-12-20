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Rekabet Kurulunca maya üretici ve dağıtıcılarına soruşturma açıldı

Rekabet Kurulunca maya üretici ve dağıtıcılarına soruşturma açıldı
AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurulunca, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulunca, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yaptığı duyuruya göre, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin, aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri, ciddi ve yeterli bularak maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri

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