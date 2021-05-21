Whatsapp'ın veri paylaşımı güncellemesi Türkiye'de yürürlüğe girmeyecek

Rekabet Kurumu tarafından 11.01.2021 tarihinde alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp, veri paylaşımını içeren güncellemenin onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini Rekabet Kurumuna bildirdi.