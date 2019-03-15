Rekabet Kurumu: "Piliç Eti Üretiminde Faaliyet Gösteren 19 Teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve...
IHAAW150138-EKO/15-03-2019- Rekabet Kurumu: "Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.
IHAAW150138-EKO/15-03-2019
- Rekabet Kurumu: "Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı." 15.03.2019 15: 01: 38 TSI
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Kaynak: İHA