Rekabet Kurumu'nun Tekirdağ kararına hukuki değerlendirme

Rekabet Kurumu'nun Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren 17 kuyumcuyu, altın alış ve satış fiyatlarını aralarında anlaşarak belirledikleri ve bu yolla vatandaşa pahalıya altın sattıkları için para cezasına çarptırmasını değerlendiren Hukukçu Öğr. Üy. Doç. Dr.

Rekabet Kurumu'nun Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren 17 kuyumcuyu, altın alış ve satış fiyatlarını aralarında anlaşarak belirledikleri ve bu yolla vatandaşa pahalıya altın sattıkları için para cezasına çarptırmasını değerlendiren Hukukçu Öğr. Üy. Doç. Dr. Umut Yeniocak, "Mahalle esnafının kendi aralarında anlaşarak ürünlerin satış fiyatını belirlemeleri, birçoğumuz için alışıldık bir şey olabilir. Halbuki hukuken cezası var" dedi.

Rekabet Kurumu'nun 12 Ağustos'ta Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren 17 kuyumcu hakkında verdiği kararla önemli bir kuralı yeniden hatırlattığını ifade eden Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Umut Yeniocak şunları söyledi:

"Bizim hukukumuza göre, birbirleriyle rekabet etmesi gerekirken, işletmelerin kendi aralarında anlaşma yaparak bir ürünün satış fiyatını birlikte belirlemeleri yasaktır. Bu kuralı koyan Kanun'un adı bile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'dur. Bu Kanun'a göre, her sektörde dürüst bir şekilde rekabet edilmesi sonucunda vatandaş, ihtiyaçlarını daha ucuz fiyata ve daha elverişli şartlarda karşılayabilecektir. Rekabet edilerek fiyatın düşürülmesi yerine, anlaşma yapılarak fiyatın belirli bir düzeyin altına indirilmemesi ise Kanun'a aykırılık teşkil eder ve şikayet halinde önemli ölçüde para cezaları gündeme gelir."

"GENELLİKLE ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURULUR"

Rekabet Kurumu'nun Tekirdağ'daki kuyumcularla ilgili kararının gerekçesi henüz yayımlanmamış olsa da kısa karardan, söz konusu esnafın, fiyatı birlikte belirlemek amacıyla aralarında açık ya da örtülü bir anlaşma yaptıklarının tespit edildiğini kaydeden Yeniocak şöyle devam etti:

"Kurumun böyle bir soruşturmayı yapması için genellikle birilerinin şikayet etmesi gerekir. Kurum kendiliğinden de harekete geçebilir ancak bu nadirdir ve daha çok ulusal çaplı uygulamalarda gündeme gelir. Bu olayda, şikayet üzerine yapılan soruşturma sonucunda on yedi kuyumcunun aralarında anlaşarak aynı fiyata satış yaptıkları tespit edilmiş ve her biri yıllık ciroları üzerinden hesaplanan para cezalarına çarptırılmıştır."

"HER VATANDAŞIN ŞİKAYET HAKKI VAR"

Fiyat anlaşmaları nedeniyle olması gerekenden pahalıya ürün satın aldığını düşünen her vatandaşın Rekabet Kurumu'na şikayet hakkı bulunduğunu hatırlatan Öğr. Üy. Doç. Dr. Umut Yeniocak, "Bu hak, sadece altın sektörüyle sınırlı değildir. Aklınıza gelebilecek hemen her ürün için bu hak kullanılabilir. Şikayet üzerine yapılacak soruşturmada Kurum, satış fiyatının rekabet edilerek değil de anlaşma yapılarak belirlendiği ve vatandaşın bundan zarar gördüğü iddiasının gerçek olduğunu tespit ederse yıllık cirolar üzerinden önemli oranlarda ceza uygular" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı