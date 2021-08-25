Rekabet Kurumu'nun Tekirdağ kararına hukuki değerlendirme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rekabet Kurumu'nun Tekirdağ kararına hukuki değerlendirme

Rekabet Kurumu'nun Tekirdağ kararına hukuki değerlendirme
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rekabet Kurumu'nun Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren 17 kuyumcuyu, altın alış ve satış fiyatlarını aralarında anlaşarak belirledikleri ve bu yolla vatandaşa pahalıya altın sattıkları için para cezasına çarptırmasını değerlendiren Hukukçu Öğr. Üy. Doç. Dr.

Rekabet Kurumu'nun Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren 17 kuyumcuyu, altın alış ve satış fiyatlarını aralarında anlaşarak belirledikleri ve bu yolla vatandaşa pahalıya altın sattıkları için para cezasına çarptırmasını değerlendiren Hukukçu Öğr. Üy. Doç. Dr. Umut Yeniocak, "Mahalle esnafının kendi aralarında anlaşarak ürünlerin satış fiyatını belirlemeleri, birçoğumuz için alışıldık bir şey olabilir. Halbuki hukuken cezası var" dedi.

Rekabet Kurumu'nun 12 Ağustos'ta Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren 17 kuyumcu hakkında verdiği kararla önemli bir kuralı yeniden hatırlattığını ifade eden Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Umut Yeniocak şunları söyledi:

"Bizim hukukumuza göre, birbirleriyle rekabet etmesi gerekirken, işletmelerin kendi aralarında anlaşma yaparak bir ürünün satış fiyatını birlikte belirlemeleri yasaktır. Bu kuralı koyan Kanun'un adı bile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'dur. Bu Kanun'a göre, her sektörde dürüst bir şekilde rekabet edilmesi sonucunda vatandaş, ihtiyaçlarını daha ucuz fiyata ve daha elverişli şartlarda karşılayabilecektir. Rekabet edilerek fiyatın düşürülmesi yerine, anlaşma yapılarak fiyatın belirli bir düzeyin altına indirilmemesi ise Kanun'a aykırılık teşkil eder ve şikayet halinde önemli ölçüde para cezaları gündeme gelir."

"GENELLİKLE ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURULUR"

Rekabet Kurumu'nun Tekirdağ'daki kuyumcularla ilgili kararının gerekçesi henüz yayımlanmamış olsa da kısa karardan, söz konusu esnafın, fiyatı birlikte belirlemek amacıyla aralarında açık ya da örtülü bir anlaşma yaptıklarının tespit edildiğini kaydeden Yeniocak şöyle devam etti:

"Kurumun böyle bir soruşturmayı yapması için genellikle birilerinin şikayet etmesi gerekir. Kurum kendiliğinden de harekete geçebilir ancak bu nadirdir ve daha çok ulusal çaplı uygulamalarda gündeme gelir. Bu olayda, şikayet üzerine yapılan soruşturma sonucunda on yedi kuyumcunun aralarında anlaşarak aynı fiyata satış yaptıkları tespit edilmiş ve her biri yıllık ciroları üzerinden hesaplanan para cezalarına çarptırılmıştır."

"HER VATANDAŞIN ŞİKAYET HAKKI VAR"

Fiyat anlaşmaları nedeniyle olması gerekenden pahalıya ürün satın aldığını düşünen her vatandaşın Rekabet Kurumu'na şikayet hakkı bulunduğunu hatırlatan Öğr. Üy. Doç. Dr. Umut Yeniocak, "Bu hak, sadece altın sektörüyle sınırlı değildir. Aklınıza gelebilecek hemen her ürün için bu hak kullanılabilir. Şikayet üzerine yapılacak soruşturmada Kurum, satış fiyatının rekabet edilerek değil de anlaşma yapılarak belirlendiği ve vatandaşın bundan zarar gördüğü iddiasının gerçek olduğunu tespit ederse yıllık cirolar üzerinden önemli oranlarda ceza uygular" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Davut Güloğlu
Spor Mert Günok Arda Güler Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rekabet Kurumu'nun Tekirdağ kararına hukuki değerlendirme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 11:03:02. #1.16#

title