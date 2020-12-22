Cerrahi maske fiyatlarını arttıranlara açılan soruşturmada sıcak gelişme
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Cerrahi maske fiyatlarını arttıranlara açılan soruşturmada sıcak gelişme

22.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:01
Cerrahi maske fiyatlarını arttıranlara açılan soruşturmada sıcak gelişme

Covid-19 salgını kapsamında tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimini ve satışını yapan teşebbüslerin fahiş fiyatlandırma yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Covid-19 salgını kapsamında tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimini ve satışını yapan teşebbüslerin fahiş fiyatlandırma yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Bugün yapılan sözlü savunma toplantısı pandemi süreci dolayısıyla online olarak yapıldı. Soruşturma tarafı 13 firma yer alırken 7 teşebbüs sözlü savunmaya katıldı.

Rekabet Kurumu yapılan sözlü savunmalarından ardından soruşturmaya ilişkin kararının bildirisini 6 Ocak 2021 günü yapacağı kaydedildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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