Rekabet Kurumu'ndan Google açıklaması: Yükümlülükler eksiksiz yerine getirilmeli

17.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:25

Google'ın Türkiye'de piyasaya çıkacak yeni Android cihazlarında iş birliğini sonlandıracağına yönelik kararın ardından Rekabet Kurumu'ndan bir açıklama geldi.



Rekabet Kurumu, söz konusu soruşturmaların Avrupa Birliği ülkelerinde de yapıldığı belirterek, "Gelinen noktada Google'ın, diğer ülkelerde yaptığı gibi, Kurulumuz kararında yer alan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir." açıklamasını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle