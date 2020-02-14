Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98 milyon TL'lik rekor ceza
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Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98 milyon TL'lik rekor ceza

Rekabet Kurumu, internet ortamının en büyük arama motoru ve reklam veren kuruluşu olan Google'a 98 milyon 354 bin liralık para cezası verilmesine karar verdi. Google, haksız rekabet kurallarını çiğnediği gerekçesiyle son 2 senede 3 büyük para cezası almıştı

14.02.2020 21:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:47
Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98 milyon TL'lik rekor ceza

Rekabet Kurumu, internet ortamının en büyük arama motoru ve reklam veren kuruluşu olan 'a 98 milyon 354 bin liralık para cezası verilmesine karar verdi.


Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'nin Türkiye'de internet üzerinde haksız rekabete sebebiyet verdiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturmayı sonuçlandırdığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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