Rekabet Kurumu'ndan Duru Bulgur'a idari para cezası talebi

REKABET Kurumu, perakende zincirlerine yönelik satışlarında, yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılan Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş. temsilcilerinden sözlü savunma aldı. Kurum, sözlü savunmanın ardından firma hakkında idari para cezası uygulanmasını talep etti.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin, ticaretini yaptığı bulgur, pirinç ve bakliyat ürünlerinin Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası üzerine, hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma heyeti, sözlü savunmanın ardından firma hakkında idari para cezası uygulanmasını talep etti. Soruşturmaya ilişkin nihai karar verildikten sonra kararın tefhimi 23 Şubat'ta yapılacak. Karar, duyuru tarihinden önce alınması durumunda, Kurumun internet sitesinden de duyurulacak.