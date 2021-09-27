Rekabet Kurumu'ndan beyaz eşya firmalarına soruşturma - Haberler
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Rekabet Kurumu'ndan beyaz eşya firmalarına soruşturma

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Rekabet Kurumu'ndan beyaz eşya firmalarına soruşturma

Rekabet Kurumu, Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. A.Ş., LG Electronics Tic. A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti.

İSTANBUL (İHA) - Rekabet Kurumu, Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. A.Ş., LG Electronics Tic. A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. ve SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ve LG Electronics Ticaret A.Ş. ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek ve/veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 09.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. A.Ş., LG Electronics Tic. A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. ve SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına, 21-42/617-M sayı ile karar verdi."

Açıklamada, "Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz" ifadelerine yer verildi.

-İHA-

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