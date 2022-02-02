Rekabet Kurumu'ndan Alman otomotiv şirketleri hakkındaki soruşturmada karar - Haberler
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Rekabet Kurumu'ndan Alman otomotiv şirketleri hakkındaki soruşturmada karar

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Rekabet Kurumu'ndan Alman otomotiv şirketleri hakkındaki soruşturmada karar

REKABET Kurumu, haklarında soruşturma yürütülen otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin rekabete aykırılıklarının tespit edilemediğini ve şirketlere ceza verilmediğini açıkladı.

REKABET Kurumu, haklarında soruşturma yürütülen otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW'nin rekabete aykırılıklarının tespit edilemediğini ve şirketlere ceza verilmediğini açıkladı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Alman Otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, "27 Ocak 2022 tarihinde Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda; Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Daimler AG (Mercedes- Benz), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG unvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Rekabet Kurumu, Volkswagen, Porsche, Audi, Güncel, Haber

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