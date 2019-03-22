Rekabet Kurumu'ndan 24 Yaş Sebze ve Meyve Toptancısına Soruşturma

REKABET Kurumu, 24 yaş meyve sebze toptancısına soruşturma açıldığını bildirdi.

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki 4 toptancı halinde faaliyet gösteren 24 yaş meyve sebze satıcısıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Rekabet Kurulu 21 Şubat 2019 tarihli toplantısında, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nin Ataşehir şubesinde faaliyet gösteren Akyol Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalajı, Canan Tarım Ürünleri, Çekok Gıda, Çobanlar Güven Gıda Tarım Ürünleri, Gencer Meyve Ticaret, Güven Öz Gıda Tarım Nakliyat İnşaat, Özdemir Gıda Sebze Meyve Nakliye; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi'nde faaliyet gösteren Dayan Yaş Meyve Sebze, Fahrettin Bakırcı, Hasdayan Tarım Ürünleri, Her Halim Tarım Ürünleri, Köklü Aksoy Kardeşler Tarım Ürünleri, Süleyman Beğenilmiş, Sönmez Gıda Tarım Ürünleri; Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren Adnan Coşkun Ticaret, Babacan-45 Gıda, Gündüz Mey-Pak Gıda Otomotiv Petrol Ürünleri, Harun Acıelma, MBK Grup Tarım Ürünleri, Muharrem Bayan, Umut 14 Gıda; Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren Burunsuzlar Sebze Meyve Otomotiv Tarım Emlak, Eymen Sebze Meyve Tarım Ürünleri, Rahva Tarım Ürünleri şirketleri hakkında, 4054 sayılı kanun kapsamında soruşturma açılmasına karar verdi." - Ankara

Kaynak: DHA