'2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu' yayımlandı

REKABET Kurumu, '2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'nu yayımladı. 2021'de 309 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelenirken, Türkiye kökenli şirketler için öngörülen toplam işlem bedeli 137,5 milyar lira, yabancı yatırımcılarca Türk kökenli şirketler için öngörülen yatırım tutarı da 111,3 milyar lira oldu.

Rekabet Kurumu, 2021 yılında karara bağlanan birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ait veriler çerçevesinde hazırlanan '2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'nu yayımladı. Raporda başlıca yer verilen tespitlere ilişkin, şunlar kaydedildi:

Ayrıca 2021 yılında yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 173 birleşme ve devralma işleminin incelendiği kaydedilerek, "Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 5 trilyon 654 milyar TL'dir. 51'i Türkiye'de ve 173'ü yurt dışında olmak üzere, yabancı yatırımcıların 2021 yılında küresel düzeyde gerçekleştirmeyi planladıkları toplam 224 işlem ekonomik faaliyet alanlarına göre işlem bedeli baz alınarak sıralandığında, dünya genelinde yatırım yapılan sektörlerden öne çıkanlar şu şekildedir; finansal hizmetler, kimyasal ürünlerin imalatı, programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, makine ve ekipman imalatı, temel eczacılık ürünleri imalatı. 2021 yılında Rekabet Kurulu, birleşme ve devralma işlemlerini son bildirim tarihinden ortalama 11 gün sonra karara bağlamıştır. Bu dönemde Rekabet Kurulu tarafından 2 işlem nihai incelemeye alınmış olup 3 işleme ise bildirim taraflarından alınan taahhütler çerçevesinde izin verilmiştir" açıklaması yapıldı.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Ekonomi Haberleri

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