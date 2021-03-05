Rekabet Kurumu geçen yıl 220 birleşme ve devralma işlemini inceledi

Rekabet Kurumu 2020'de toplam 220 birleşme ve devralma işlemini incelemeye aldı.

Kurum, "2020 Yılına ilişkin Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, 2020 yılında Rekabet Kurumu tarafından toplam 220 birleşme ve devralma işlemi incelendi.

Bu işlemlerden 75'inde hedef şirket, Türkiye kökenli şirketler olurken bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli yaklaşık 29 milyar 192 milyon lira oldu.

İncelenen işlemlerden 132'sinin ise yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri birleşme ve devralmalara ilişkin olduğu görüldü. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde bildirilen toplam işlem bedeli 2 trilyon 668 milyar lira olarak belirlendi.

Rapor, Rekabet Kurumuna bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinden 2020 yılı içinde incelenerek karara bağlananlara ilişkin veriler çerçevesinde hazırlandı. Bu nedenle raporda yer verilen işlem sayısının sınırlı bir bölümü 2020 yılı öncesinde bildirilmiş olmakla birlikte bu yıl içinde sonuçlandırılan dosyaları içeriyor.

Benzer şekilde 2020 yılında bildirilmesine karşın henüz nihai karara bağlanmamış birleşme ve devralma işlemleri de işlem sayısına dahil edilmedi.

Kurum, 2019-2020 dönemi faaliyetlerinin etkilerinin değerlendirildiği "2021 Etki Analizi Raporu"nu da yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır