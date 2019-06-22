Rekabet Kurumu, BKM Express'in Kapatılmasına Karar Verdi

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama 21 Haziran 2012'den beri hizmet veren BKM Express'in sonlandırılacağını belirtirken bunun gerekçesini de açıklıyor. Rekabet Kurumu'nun yaptığı tam açıklama şu şekilde:

"Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından sunulan BKM Express hizmetinin, 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesinde yer alan koşulları sağlamaması nedeniyle söz konusu faaliyete muafiyet tanınamayacağına ve bu nedenle Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'ye, Rekabet Kurulunun 23.09.2016 tarih ve 16-31/525-236 sayılı kararı ile tanınan muafiyetin 4054 sayılı Kanun'un 13. maddesi çerçevesinde geri alınmasına, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'nin, işbu kararın gerekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde BKM Express'in hizmet sunmayı sonlandırmasına karar verildi."

Buna göre BKM Express'in hizmetleri 23 Ağustos 2019, Cuma gününe kadar devam edecekken kararla ilgili ayrıntılar ve BKM Express'in akıbeti belirsizliğini koruyor. Bankalararası Kart Merkezi'nin resmi kanallarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.