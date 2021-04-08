Rekabet Kurumu Başkanı Küle, TOBB e-Ticaret Meclisi Toplantısı'na katıldı Açıklaması

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, gelecek dönemde büyük dijital platformların "bekçi" rolü oynadığı piyasalarda tüketici egemenliğini yeniden geçerli kılmak ve platformlardaki tüm aktörler için rekabeti geliştirmek adına spesifik mevzuat reformları ve politika araçları geliştirdiklerini bildirdi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, gelecek dönemde büyük dijital platformların "bekçi" rolü oynadığı piyasalarda tüketici egemenliğini yeniden geçerli kılmak ve platformlardaki tüm aktörler için rekabeti geliştirmek adına spesifik mevzuat reformları ve politika araçları geliştirdiklerini bildirdi.

Rekabet Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Küle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) e-Ticaret Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında Küle, dijitalleşmenin toplumları dönüştürürken rekabet hukukunun uygulayıcılarına ve genel rekabet hukuku rejimine de ciddi kurumsal yenilik imtihanını verdirdiğini ifade etti.

Dijital platformların toplam tüketimin yarısından fazlası için aracılık ettiğinin altını çizen Küle, "Bunların işleyişlerinin güvenli olması, erişim koşullarının ayrımcı, şeffaflıktan yoksun olmaması genel ticari faaliyetlerin aksamaması için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Küle, piyasalar ve toplum arasındaki dengeyi etkin biçimde çözme aracı olarak dizayn edilen rekabet politikasının, esnek ve dinamik olduğunu belirterek, rekabet politikasının pek çok piyasada rekabeti geliştirecek bir rejim olarak kurgulandığını bildirdi.

Rekabet Kurumu tarafından gelecek dönemde büyük dijital platformların "bekçi" rolü oynadığı piyasalarda tüketici egemenliğini yeniden geçerli kılmak ve platformlardaki tüm aktörler için rekabeti geliştirmek adına spesifik mevzuat reformları ve politika araçları geliştirildiğini anlatan Küle, "Bu çalışmalar dijitalleşmenin hızlandığı son bir yılda adil bir rekabet düzeninin tesisi için bizi muktedir kıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla tüm e-ticaret ekosistemi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası döneme sağlam bir geçiş sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Küle, şeffaf olmayan ve kontrolsüz verileştirme ile reklam dahil ilgili tüm piyasalardaki negatif etkileri önleme ve çözme görevinin pek çok ülkede yeni mevzuatla hızlanacağının altını çizdi.

Yeni düzenlemelerle pazar gücü olan platformların belli kriterlerle tanımlanması ve iş modellerine göre değerlendirilmesi, platformlara belli yükümlülükler getirilmesi ve ispat standardı gibi yeniliklerin, rekabet otoritelerinin yeni dönemde etkin müdahalelerinin önünü açacağını belirten Küle, şunları kaydetti:

"Kurumumuzun dijital platformları konu alan son dönem inceleme ve soruşturmalarında da yerleşik platformların rekabeti sınırlayan davranış ve uygulamalarının tüm tedarik zincirine nüfuz ettiği tespit edildi. Dijitalleşmenin toplumun tüm kesimleri için sayısız faydası olmakla birlikte, bu faydaların uzun dönemde de korunması için yerleşik platformların yeni nesil dışlayıcı ve sömürücü davranışlarının engellenmesi, pazarlara girişlerin mümkün olan azami ölçüde korunması gerekiyor."

Küle, Rekabet Kurumunun dijital piyasaları çok yönlü mercek altına aldığını belirterek, bu kapsamda dijital piyasalardaki dönüşümün gün yüzüne çıkardığı rekabet sorunlarının hızla tespit edilerek, bunlara yönelik politika adımlarının atılmasını temin etmek için dijital piyasalara ilişkin mevzuat çalışması başlatıldığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur