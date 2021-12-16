Rekabet Kurumu Başkanı Küle, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
İSTANBUL (AA) - Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
Küle, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Neal Waters'ın "Ormanın acı rengi" fotoğrafını seçen Küle, "Ciğerlerimiz yanmasın." dedi.
Küle, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafına oy vererek, "Kıyamete kadar İstanbul." ifadesini kullandı.
Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını seçen Küle, karede azmin zaferinin görüldüğünü kaydetti.
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri
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